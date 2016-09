KunstKreuz 2016 - Die Macht der Gewohnheit

Karin Rindler „Positionswechsel“

Die Macht der Gewohnheit - Allmacht oder Ohnmacht?



Mit Gewohnheiten brechen, Überwinden innerer Schranken, Verlassen von vertrauten Orten und Ausbrechen aus erstarrten Situationen, aber auch das Spiel mit ungewohnten Möglichkeiten und der Sprung ins Ungewisse ist Thema der Bilder aus den letzten 10 Jahren, die Karin Rindler für ihre Beteiligung am „Kunstkreuz 2016“ ausgesucht hat.

Die künstlerische Position der in Berlin lebenden österreichischen Künstlerin bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Individuum und gesellschaftlichem System, wobei die Bildsprache immer wieder zwischen subtiler Ironie und dramatischen Überzeichnung wechselt.Zu sehen sind die Arbeiten in der Charlottenburger Produzentengalerie „Atelier Rindler“ in 10589 Berlin, Tauroggener Straße 10.(U-Mierendorffplatz / S-Jungfernheide / Bus 109 Schloßbrücke)Vernissage: Mittwoch, 12. 10. ab 19 hAusstellung vom 13.10.- 29.10. 2016Öffnungszeiten: Do-Sa 15:30 -19:00und nach Vereinbarung (mobil 0152 29520774)mail: atelier@karin-rindler.de