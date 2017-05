Lesung aus „Zeitenwandel“

Berlin: Ingeborg-Bachmann-Bibliothek |

Charlottenburg.

Jürgen Dittberner liest am 17. Mai um 19 Uhr in der Ingeborg-Bachmann-Bibliothek, Nehringstraße 10, aus seinem neuen Buch „Zeitenwandel“. Der Eintritt ist frei. Prof. Dr. Dittberner hat als Politiker und Hochschullehrer über Themen geschrieben wie den Zusammenbruch des Ostblocks und die Folgen, Globalisierung, die Kriege im Nahen Osten und die modernen Völkerwanderungen. Als ehemaliger Abgeordneter, Staatssekretär und zuletzt Kommunalpolitiker in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf ist er Kenner des Berliner Politikbetriebs. Der Eintritt ist frei.