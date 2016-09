Berlin: Zoo-Palast |

Neukölln. Das Akkordeonorchester ASN-Berlin aus Neukölln feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum geben die Musiker am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr „Das besondere Konzert“. Das Akkordeonorchester geht aus dem Bezirk heraus und spielt in einer Matinee im Zoo Palast Berlin, Hardenbergstraße 29A. KT