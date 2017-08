Mein künstlerischer Weg - Bebilderter Vortrag und Buchpräsentation mit Diskussion

Eine Einladung auf den Künstlerhof Alt-Lietzow in Charlottenburg zur Präsentation des Künstlerbuchs von Regina Liedtke.

Information zum Buch:

Regina Liedtke, Bildende Künstlerin und Kunsttherapeutin, zeigt Werke und Projekte aus 40 Jahren ihres künstlerischen Schaffens. Ihre Ausdrucksweisen sind vielfältig. Sie umfassen Malerei, Zeichnungen, Objekte, Installationen, Performances und Videoarbeiten. In einem autobiografischen Text beschreibt die Autorin ihren Werdegang, beginnend mit dem Studium an der Hochschule der Künste Berlin bis zum work in progress der Gegenwart und lässt ihre LeserInnen teilhaben am Prozess der Auseinandersetzung mit formalen und philosophischen Themen. Dabei bezieht sie sich auf kunstgeschichtliche Strömungen, sowie Lehrer und Impulsgeber, die ihre Arbeit beeinflusst haben.© Regina Liedtke, Berlin 2017Hardcover, 28 x 21 cm, 34 Seiten mit 30 farb. Abb. u. 2 schwarz-weiß Abb. auf Fotopapier, Texte und Gestaltung: Regina LiedtkeHerausgegeben im Selbstverlag, Bestellung als book on demand: kreativ.liedtke@t-online.deDer Vortrag zeigt Bilder und enthält Vidoeeinspielungen aus dem Werk von Regina Liedtke.Der Eintritt ist frei.