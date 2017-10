MODE TRIFFT KUNST – DESIGN- UND FASHION-EVENT STEEL-ECHT ÜBERZEUGT ZUM ZWEITEN MAL

Neben Tanz und Artistik, vorgetragen von der Delattre Dance Company mit Tänzern aus Wiesbaden, Frankfurt und Mainz, sorgte das abwechslungsreiche Rahmenprogramm für echte Gänsehautmomente bei den 600 Gästen. Als Musicaldarstellerin Anna Hofbauer („Ludwig II.“) einige Songs aus dem Musical „Die Päpstin“ zum Besten gab, das im Dezember Premiere in der Neuen Gebläsehalle feiert, war die Spannung in der Halle zu spüren.Der zweite Teil stand ganz im Zeichen einer klassischen Modenschau, bei der 20 Models von SMC Modelmanagement aus Wiesbaden mit exklusiven Kreationen verschiedenster Designer aus dem Saarland und angrenzenden Bundesländern auf dem imposanten, mit 24 Metern Länge nahezu die ganze Location ausfüllenden Laufsteg für echte Hingucker sorgten. Dazu gehörten unter anderem Mode der Knitwear-Designerin Laura Theiss, High-End-Fashion von ZOE, innovative Männer-Mode von DIGEL aus Neunkirchen sowie angesagte Brillen von Optik Fichtenmayer aus Homburg. Ingrid Heckmann von Berwanger Hairdesign Marpingen und Matthias Voigt von Kopfwerk zeichneten gemeinsam mit Make-up-Artistin Elena Seller und ihrem Team für den außergewöhnlichen Look der Models verantwortlich.Die Zuschauer zeigten sich begeistert: „Die Show hat mir sehr gut gefallen. Die Mischung hat gestimmt“, sagte eine Besucherin.Bei der After-Show-Party mit VJ und Fotobox feierten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden.Steel-echt wird aufgrund des großen Erfolges 2018 auf Tour durch die Großregion gehen. Geplant sind Aufführungen in Luxemburg und Koblenz. Der Opener von Steel-echt wird zudem auch beim Kulturfestival Colors of Pop im Oktober 2017 gezeigt,