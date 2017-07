MontmARTre im Park mit 555° art

Das neue Live-Projekt! Das Dorf Montmartre war im 19. Jahrhundert eine künstlerische und literarische Hochburg und beliebtes Ausflugsziel. Im August 2017 folgen die Künstler von 555° art den Spuren dieser Zeit. Schauplatz wird sein, eine romantische Wiese in Köpenick im Arrondissement 12555.



Eichhörnchen, Spechte, Rotkehlchen sind als Besucher herzlich willkommen, doch besonders freuen wir uns natürlich auf Spaziergänger und neugierige Gäste. Besucher können den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen oder auch selbst zum Pinsel greifen. Kunstschaffende sind aufgerufen ihre Staffeleien und Malhocker dazu zustellen und sich zu beteiligen. Gemeinsam wollen wir Kunst in der freien Natur zelebrieren und eine der wichtigsten Kriterien bei der Freiluftmalerei das „Sehen lernen“ wieder ins Gedächtnis rufen.



Wir wünschen allen Teilnehmern einen wunderschönen Tag in freier Natur und viel Erfolg!



Infos und rechtliche Hinweise:



Ort: Am Luisenhain in 12555 Berlin-Köpenick

Zeit: von 11:00 - 17:00 Uhr

Eintritt: frei

Mitmachen: kann jeder mit Anmeldung unter: info@la-winter.de