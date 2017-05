Berlin: Heinrich-Schulz-Bibliothek |

Charlottenburg.

Am 17. Mai findet von 15 bis 19 Uhr in der Heinrich-Schulz-Bibliothek im Rathaus, Otto-Suhr-Allee 96, ein Musikbasar statt. Es werden CDs, Musik-DVDs, Schallplatten, Musikbücher, Noten und vieles mehr angeboten. Die Medien werden gegen Spende an Interessierte abgegeben. Die Spendenerlöse aus dem Basar werden für die Erneuerung des Buchbestandes der Bibliothek verwendet.