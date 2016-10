Neuer Chor singt Volkslieder

Berlin: Haus am Mierendorffplatz |

Charlottenburg.

Singen macht Spaß: Im Haus am Mierendorffplatz 19 hat sich Anfang Oktober ein neuer Chor gegründet. Auf dem Repertoire stehen Volkslieder aus Deutschland, Italien, Makedonien, Katalonien, den Niederlanden und aus anderen europäischen Ländern. Die Teilnehmer erarbeiten sich in vielen kleinen Schritten die Melodie, die Sprache und den tieferen Sinn der Lieder. Mitmachen können Menschen aus allen Teilen Europas – willkommen sind auch im Singen Ungeübte. Die Treffen sind an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr. Infos gibt es im Kiezbüro unter

344 58 74 und www.dorfwerkstatt.de