Pianistin trifft Gitarrenmann

Berlin: Berlin-Musikschule |

Charlottenburg. Was die usbekische Pianistin Eleonora Kotlibulatova und der in Russland geborene Gitarrist Evgeny Beleninov gemeinsam musikalische zuwege bringen, hört man am Sonnabend, 20. Mai. Ab 18 Uhr geben sie ein Konzert und präsentieren ihrem Publikum dabei zum Beispiel Werke von Heitor Villa-Lobos und Anton Diabelli. Schauplatz des Konzerts ist die Berlin-Musikschule in der Wilmersdorfer Straße 122-123, wo man kostenlos Einlass erhält und Spenden willkommen sind. tsc