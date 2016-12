Berlin: Villa Oppenheim |

Charlottenburg. In der Reihe „Berliner Tagebuch“ präsentiert der langjährigen Reporter Peter Krönig in der Villa-Oppenheim, Schloßstraße 55, wieder Geschichten aus der Vergangenheit Berlins. Fünf „Miniaturen“ stehen auf dem Programm, am Sonntag, 11. Dezember, ab 11 Uhr. tsc