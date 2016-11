Rundgang durch die Galerien

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Was die örtliche Kunstszene zu bieten hat, erfahren Teilnehmer des zehnten „After Work“-Rundgangs durch Charlottenburg-Wilmersdorfer Galerien am Donnerstag, 1. Dezember. Von 18 bis 21 Uhr begeben sich Teilnehmer selbständig auf eine Tour durch 37 Ausstellungsorte in den Quartieren rund um die Mommsen- und Fasanenstraße sowie im Umkreis von Kurfürstendamm und Savignyplatz, aber auch in Grunewald. Die Adressen sind zu erfahren auf www.artatberlin.com