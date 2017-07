Sommerfest in der Schloßstraße

Berlin: Bröhan-Museum |

Charlottenburg. Am Donnerstag, 27. Juli, findet von 17 bis 22 Uhr das 3. gemeinsame Sommerfest des Bröhan-Museums und des Rathgen-Forschungslabors der Staatlichen Museen zu Berlin statt. Neu dabei ist in diesem Jahr das Museum Berggruen. Die Besucher erwartet in der Schloßstraße ein abwechslungsreiches Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm. Ausstellungen werden eröffnet, es gibt Führungen durch das zentrale Analyse- und Forschungslabor der Staatlichen Museen, Blicke hinter die Kulissen, musikalische Darbietungen und vieles mehr. Der Eintritt ist frei. Da bei Vorträgen, Fühurngen und Perfomances die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte man sich im Foyer des Bröhan-Museums, Schloßstraße 1a, anmelden. my