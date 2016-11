„Stolpersteine im Mierendorff-Kiez“: Rundgang zu den 17 Stolpersteinen

HERZLICHE EINLADUNG



am 10. November 2016

um 15 Uhr

auf der Mörschbrücke (Charlottenburger Schleuse)



Im Gedenken

zum 78. Jahrestag der "Reichspogromnacht"

wollen wir gemeinsam einen Rundgang zu den STOLPERSTEINEN des Mierendorff-Kiezes machen. Dabei nehmen wir uns in Würde und Respekt Zeit, werden die NAMEN der Menschen - „unserer vergessenen Nachbar/innen“ - vorlesen, Lichter anzünden und weiße Rosen niederlegen.



Sie kennen sicherlich die Stolpersteine, 10x10 cm große Messingplatten, die für die Verfolgten und Opfer des Nazi-Terrors - Juden, Aktive des politischen und kirchlichen Widerstands, Homosexuelle, Roma, Sinti, Freimaurer, Zeugen Jehovas, „Euthanasie“- Opfer, „Asoziale“, „Swing-Jugendliche“ und Zwangsarbeiter - meist vor deren einstigem letzten Wohnsitz in den Boden eingelassen werden.



"Ein Mensch ist

Erst vergessen,

wenn sein Name

Vergessen ist!"



sagt der in Berlin geborene Künstler Gunter Demnig. Sein Projekt ist ein dezentrales Denkmal, das die Erinnerung an die Verfolgten und Ermordeten zu ihren Lebens-Orten zurückbringt.



Kontakt:

Für die Initiative

„Stolpersteine im Mierendorff-Kiez“: Michael Halfmann

mierendorffkiezstolpersteine@web.de