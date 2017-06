Straßentheaterprojekt SEE!SPEAK!SHARE! - Sei dabei!

SEE! SPEAK! SHARE! – Was siehst Du? Worüber sprichst Du? Was teilst Du?

In den ersten beiden Wochen der Sommerferien (21.07.-05.08.2017) läuft das ProjektIn Woche eins wird das Stück erarbeitet, in Woche zwei geht’s damit auf Tournee durch Brandenburg und es gibt bereits tolle Spielorte, wie zum Beispiel die Erlebnisnacht in Potsdam, die Burg Rabenstein oder das Camp der internationalen Jugendbegegnung in Wittenberg.Teilnehmen können Jugendliche von 16-26 Jahren und es sind auch junge Geflüchtete eingeladen.„Wir wollen mit den Jugendlichen ihre ganz eigenen Themen und Erfahrungen auf die Bühne bringen. Musik wird auch eine wichtige Rolle spielen und es wäre großartig, wenn wir mit den Menschen aus der Region ins Gespräch kommen“. Jeden Tag an einem anderen Ort spielen, sich immer wieder neu erleben und neue Erfahrungen machen darum geht es bei dem Projekt. „Wir werden mit einem Bauwagen und einer mobilen Bühne unterwegs sein. In der ersten Woche proben wir im Helmut-Gollwitzer Haus in Wünsdorf. Ab Woche zwei werden wir zelten. In der ersten Woche werden wir natürlich intensiv proben, in der zweiten Woche ist aber auch Zeit für Chillen und Entspannung. Wer Lust bekommen hat, kann sich schnell anmelden. Es sind noch Plätze frei. 220 € kosten die zwei Wochen inkl. Unterkunft und Verpflegung.Mehr Info: 030 3191-111, c.kuehn@akd-ekbo.dei.reuter@akd-ekbo.de