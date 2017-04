Teegarten öffnet wieder im Juni

Charlottenburg.

An Teetrinker und solche, die es werden wollen: Ab Juni startet auf dem Mierendoffplatz wieder der Sommer-Teegarten. Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr gibt es dann Tee aus dem Samowar und Spiele. Gesucht werden noch motivierte Mitstreiter, die Zeit und Lust haben, beim Teegarten mitzuwirken. Interessierte kommen einfach zum nächsten Treffen am 8. Mai um 14 Uhr im Haus am Mierendorffplatz, Mierendorffstraße 6, oder melden sich bei der Stadtteilkoordinatorin Miriam Sperlich unter kiezbuero@dorfwerkstadt.de

344 58 74.