Villa verkauft Grabbroschüre

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Welche Persönlichkeiten auf den drei Wilmersdorfer Friedhöfen mit Ehrentafeln bedacht werden, darüber informiert eine neue Broschüre. Mit Hilfe von Fördermitteln gelang es auch, für die insgesamt 23 Ehrengräber Schautafeln zu beschaffen, so dass man die Gräber leichter findet. Die Recherche und Ausführung übernahm der in Schmargendorf ansässige Heimatverein Wilmersdorf – doch die Ausgabe der Broschüre erfolgt in Charlottenburg. Sie ist zurzeit ausschließlich in der Villa Oppenheim, Schloßstraße 55, verfügbar und kostet 1 Euro.