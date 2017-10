ALEXANDER DAVID KERN DER MODEL-HEADHUNTER

Alexander David Kern modelte erfolgreich über 3 Jahre International. Für Magazine wie GQ und Vogue Hommes wurde er fotografiert.Kampagnen für Stone Island die in NY am Times Square zu sehen waren sind nur eines von seiner Erfolgsgeschichte.Der Background und das Management welches hinter einem Model steht weckte schon früh sein Interesse in seiner Modelzeit, somit gründete er selbst nach der Model Karriere die Agentur SMC MODEL MANAGEMENT um New Faces zu entdecken, zu formen und zu schleifen und damit eine neue Generation von Supermodels zu kreieren. Alexander David Kern wird als „Das Auge“ im Modelbusiness bezeichnet und das zu Recht. Viele Models die er entdeckt hat sind nicht umsonst auf den großen Fashionshows dieser Welt nicht mehr vom Catwalk wegzudenken. Sein Gespür steht für seinen Erfolg. Jana Julius, Melissa Anderson und Nicole Atieno nur um einige zu nennen laufen heute für die großen Designer und sind jedes Jahr gebucht. Eine Erfolgsstory im Modelbusiness ist Nicole Atieno, sie eroberte die Modelwelt und wird als Nachfolgerin von Naomi Campbell gefeiert.Diesen Erfolg zum Supermodel hat sie Alexander David Kern von der Modelagentur SMC Supermodelmanagement zu verdanken. Alexander ist Modelscout und einer der erfolgreichsten Modelagenten überhaupt.Im Interview mit Alexander David kern fragten wir Ihn auf welchen besonderen Wert er bei der Suche nach neuen Gesichtern legt:Alexander David Kern: „ Besonders wichtig ist der erste Gesamteindruck, eine athletische Figur und gepflegtes Erscheinungsbild. Wir nehmen z.B. keine Models an, die sagen, ich nehme auch einige Kilo ab, wenn ihr mich nehmt. Wir wollen Models, die von Natur aus so sind und den Traum haben zu modeln. Größe spielt bei uns hierbei nicht so eine große Rolle, sondern viel mehr das Gesicht. Jana hat auch nicht die normale Mindestgröße eines Models, darum sind wir besonders stolz, das sie trotzdem auf den großen internationalen Catwalks laufen darf. Das gab es seit Kate Moss nicht mehr.“Wir haben Visionen, wie die Mädchen aussehen sollen, wir wissen, was Trend und gefragt ist. Wir entdecken rohe Diamanten, die wir Step by Step schleifen. Und erst dann, wenn wir das Gefühl haben, das sie bereit sind für die große Show, schicken wir sie raus oder bewerben sie bei großen Kunden. Die großen Shows erfordern natürlich auch viel Disziplin und Energie, denn New York, London, Mailand und anschließend gleich noch Paris trotz Jetlag sind nicht immer einfach. Trotzdem müssen alle Termine wahrgenommen werden und die Models fit sein. Dafür sagen wir den Models aber auch immer, dass Sport für die Ausdauer sehr wichtig ist, der Job ist stressig und nicht immer so glamourös, wie er scheint.Dank seines guten Gespürs und seiner exzellenten Kontakte zu internationalen Castingagenturen schaffen es die Models von SMC Supermodels Connect direkt auf die Laufstege der großen Fashionmetropolen und die Cover der Modemagazine. Kampagnen für Gucci, Prada und Valentino – davon träumen viele Models.Er arbeitet mit den größten Kunden im High Fashion Bereich, hierzu zählen unter anderem Prada, Gucci, Vogue Italia, Saint Laurent, Céline, Louis Vuitton, L´oreal, Fendi, Wolfgang Joop, Chanel, LV, Closed, Steven Meisel, i-D Magazine, Prada, Jil Sander, Burberry, Gucci, Dior, Dolce&Gabbana, Vogue, Ellen von Unwerth, Elie Saab, Valentino, Versace, Alexander Wang, Balenciaga, Alexander McQueen, Marni, Fendi, Chanel, Giambattista Valli, Dsquared, Missoni, Emilio Pucci, Louis Vuitton, Saint Laurent, Dazed&Confused, Qvest, Heroine Magazine, POP, Benetton, Closed, Vogue Italia und Karl Lagerfeld welcher ihn 2010 als „Das Auge“ betitelte.Seine Arbeit für SMC ist einzigartig und basiert auf einer sehr persönlichen und familiären Basis. Er kann seine Girls alle mit Namen aufzählen und nimmt jedes Jahr Maximal 5 Neulinge mit ins Boot um für ein exklusives Management garantieren zu können.SMC MODELMANAGEMENT ist einer der großen Modelagenturen international.