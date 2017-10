In drei Jahren um die Welt: Heidi Hetzer erzählt von Oldtimer-Reise

Charlottenburg. Bürgermeister Reinhard Nauman (SPD) und Pastor Hendrik Kissel haben am Sonntag, 12. November, Heidi Hetzer in die Friedenskirche Charlottenburg, Bismarckstraße 40, eingeladen, um von ihrer Reise um die Erde mit ihrem Oldtimer zu berichten.

Hetzer ist erfolgreiche Unternehmerin, Rennfahrerin und sozial engagiert. Die gelernte Kfz-Mechanikerin übernahm mit 31 Jahren das Unternehmen ihres Vaters und baute es zu einem der größten Autohäuser Berlins aus.Nach ihrer beruflichen Karriere suchte sie neue Herausforderungen. Der Start ihrer Odyssee erfolgte 2014 in Berlin. Die Fahrt führte über Osteuropa nach Teheran, anschließend über China in Richtung Australien. 2015 kam sie in Neuseeland an. Auf dem amerikanischen Kontinent fuhr sie mit ihrem Oldtimer durch Kanada, die USA und Südamerika. Sie erreichte nach der Atlantiküberführung 2016 Südafrika und durchquerte den Kontinent. Am 12. März dieses Jahres beendete sie ihre Fahrt in Berlin.Ihr Vortrag beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.