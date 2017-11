Norbi sucht den Oldie-Superstar: Senioren können mitmachen

Charlottenburg-Wilmersdorf. Entertainer, Moderator und Schlagersänger Norbert Wohlan, Künstlername Norbi, sucht nach mehrjähriger Pause wieder den "Oldie-Super-Star 60+".

Auf den Spuren von Dieter Bohlen hatte er mit der Casting-Show für betagtere Gesangstalente in der Vergangenheit für ausverkaufte Häuser und Begeisterung bei Jung und Alt gesorgt. Jetzt soll die Show wieder aufleben, am 23. September 2018 präsentieren sich die Teilnehmer einer Jury in der Seniorenfreizeitstätte in der Herthastraße. Zu gewinnen gibt es Preise wie Reisegutscheine oder ein Fotoshooting.Teilnehmen können alle Menschen, die mindestens 60 Jahre alt sind. Bewerben können sie sich bis zum 31. August 2018 entweder auf postalischem Wege mit Demo, Foto und Lebenslauf, an Norbi Entertainment, Norbert Wohlan, Postfach 410226, 12112 Berlin oder mit einer MP3-Datei per E-Mail an schlager-norbi@arcor.de . Rückfragen beantwortet Norbert Wohlan unter

0177/627 78 54 oder

216 29 58, weitere Informationen gibt es auf der Homepage des umtriebigen Entertainers