Viola Molzen leitet die Wilmersdorfer Arcaden

Charlottenburg.

Personalwechsel an der Spitze der Wilmersdorfer Arcaden: Viola Molzen übernahm zum Jahreswechsel die Leitung des Einkaufscenters in der Wilmersdorfer Straße und tritt die Nachfolge von Peter Schönbrunn an. Der wiederum wechselte als Leiter des Forums Steglitz in die Schloßstraße. Vor dem Antritt des Chefpostens in den Wilmersdorfer Arcaden sammelte Molzen unter anderem Erfahrung im Grand Hyatt Berlin und wirkte als Marketing Manager der Spandau Arcaden. Im Charlottenburger Center trägt sie die Verantwortung für 120 Geschäfte und bis zu 30.000 Besucher pro Tag.