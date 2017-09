V.I.P.A Berlin - Lingerie Boutique - Grand-Opening - Kurzbericht

Berlin: V.I.P.A - Berlin | Am Donnerstag den 14.09,2017 war ich zum Grand-Opening der V.I.P.A - Berlin Boutique nach Berlin-Charlottenburg, von der Besitzerin Marina Gruzova, eingeladen worden.Marina war mit der hiesigen Auswahl an Dessous unzufrieden und kurzum entschloss sie sich eine Boutique zu eröffnen in zusammenarbeit mit dem lettischen Label V.I.P.ISie vertreiben hochwertige exclusive Dessous in verschiedensten Design.Bei doch schon recht kühlem Wetter gab es auch eine kleine Modenschau zu sehen, organisiert und durchgeführt von der Agentur KYKY, welche auch gleich ihr einjähriges Jubiläum feierte.Auch ein mir bekanntes Model, Franziska Scheffter, bekannt auch aus TV Produktionen wie "Mieten-Kaufen-Wohnen" oder "Model-WG" zusammen mit Peyman Amin, war unter den Dessous Models.Ein DJ, ein Saxophonist und zwei nette Barkeeperinnen sorgten mit hochwertigen Getränken und finger-food für das wohl der ca. 50 Gäste und Fotografen.Ich fand den Abend in jeder Hinsicht sehr Lecker.Bilder vom Grand Opening kann man u.a. hier einsehen: Foto 1 und Foto 2 Text: ah