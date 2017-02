AfD nominiert Nikolaus Blome

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Als Wahlkreisdirektkandidaten für den Bundestag hat die AfD den Publizisten Nikolaus Blome aufgestellt. Der frühere stellvertretende Chefredakteur der "Bild am Sonntag" gab seinen Parteibeitritt im Oktober 2016 bekannt und geriet mit seinen islamkritischen Aussagen in die Schlagzeilen. Für die Bundestagswahl am 24. September rechnet sich Blome in Charlottenburg-Wilmersdorf „gute Chancen“ aus und betrachtet sich selbst als Vertreter einer „bürgerlich verantwortungsvollen“ Alternative zu etablierten Kräften.