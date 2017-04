Anmelden zum Bürgerkonvent

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Am 16. Mai, 17 Uhr findet der Bürgerkonvent der CDU Berlin „Lebenswertes Berlin. Aber sicher.“ mit dem Bundesminister des Innern, Thomas de Maizière, statt. Dazu erklärt der Bundestagskandidat aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Klaus-Dieter Gröhler: „Ob Kriminalität, Gewalt, Sauberkeit oder Ordnung – das weite Feld der Sicherheit gehört zu den drängenden Problemen unserer Stadt. Vor diesem Hintergrund möchte ich gerne allen Interessierten die Gelegenheit geben, ihre Fragen, Sorgen und Ideen einzubringen." Wer teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an unter anmeldung@cdu.berlin