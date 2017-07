Der Bürger als Spielball von Politik, Parteien und Verwaltung

Die WestkreuzPark! Initiative war ebenfalls dabei

Skepsis ist angebracht

Mailingliste oder Zusammenschluß?

und kann diese Einschätzung der Kollegen aus der Wilhelmsaue in Wilmersdorf teilen.Machen wir uns nichts vor: Auch hier war es kein Zufall, dass in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Sommerempfang der LINKEN und des bevorstehenden Wahlkampfes das Bedürfnis des näheren „Kennenlernens“ der Bürgerbewegungen des Bezirkes genauso getimte war.„Wenn ich das Wahlprogramm der Linken richtig verstehe, geht es Euch doch nicht darum, nur am Verwalten des Bestehenden beteiligt zu sein. Habt mehr Mut und rockt den Laden, ihr könnt nur gewinnen – wer soll es denn sonst machen?“ (Wittek von der Schöler Schlösschen Ini)Hat es was geholfen oder wird es was helfen? Ob es mehr als nur eine Wertschätzung der Bürgerinitiativen sein wird, wird sich herausstellen. Gemessen wird auch die LINKE nicht an ihren Sprüchen, sondern an ihren Taten.Die Fraktionäre horchten an diesem Abend aufmerksam in die Bürgerschaft hinein, wurde Wissen „abgeschöpft“, doch eigene Meinung, Willensbekundung und Aktionsankündigung: FehlanzeigeDas ist erstmal recht wenigImmerhin: Man will sich wiedertreffen.Es wurde eine Mailingliste vereinbart, um Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, ggf. gemeinsame Aktionen durchzuführen und solidarisch mehr Bürgerrechte in der Politik durchzusetzen.Dennoch: Dass die Zusammenkunft möglich war, ist schon mal positiv. Keine andere Partei hat bisher diesen Schritt gewagt, und es zeugt zumindest von einer gewissen Anerkennung der Arbeit der Initiativen.Ob es zu mehr führt – z.B. einem Zusammenschluß – ist zu bezweifeln. Die Vorbilder des „Bürgerbündnisses“ und der „Aktiven Bürger“ – die beide als Wählergemeinschaft für die Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf gescheitert sind, aufgelöst wurden oder kurz vor der Auflösung stehen, lassen wenig Hoffnung.Eine recht umfangreiche Zusammenstellung der Initiativen (von den nicht wenige bereits nicht mehr existieren oder „scheintot“ sind) findet sich hier