Die Links-Fraktion in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf und der Olivaer Platz

Sehr geehrte Mitglieder der Links-Fraktion in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf,



ich blicke nicht mehr durch, was Sie für eine Linie in der Angelegenheit Olivaer Platz verfolgen: Da Sie am Montag (23.10.) Fraktionssitzung haben, und da dies Thema auf Ihrer Tagesordnung steht, bitte ich Sie, gleich anschließend Ihren Standpunkt hier öffentlich in einem Kommentar darzulegen. Jetzt erst einmal das, was mich so verwirrt:

In Ihren Wahlvorstellungen für die BVV-Wahl 2016 habe ich folgende Anliegen gefunden, die Ihnen am Herzen liegen:undNun mischen sich schon seit bald 10 Jahren Bürger in die Gestaltung des Oliver Platzes ein. Bei zwei derzeit laufenden Online-Petitionen an die BVV haben sich bis heute 4710 Bürger für eine vorsichtige Sanierung ausgesprochen gegenüber 626 für die Schaffung eines „Metropolenplatzes“. In anderen Worten:sind. Was für eine Chance also für Sie,zu unterstützen und Ihre Wahlvorstellung in die Tat umzusetzen!Aber was sehe ich stattdessen? Auf der BVV-Sitzung am 12.10. haben Sie erfolgreich gefordert, einenin den Stadtentwickungsausschuß zu überweisen – statt ganz selbstverständlich für den Antrag zu stimmen! Was für eine vertane Möglichkeit, Ihre Wahlankündigung umzusetzen. Aber nicht genug damit: Anschließend (am 18.10.) haben Sie es im Stadtentwicklungsausschuß (mit SPD und Grünen) abgelehnt, den auf Ihre (!) Initiative dorthin überwiesenenauch nur zu behandeln!Sehr geehrte Mitglieder der Links-Fraktion,ich frage Sie also: Was ist Ihnen wichtiger – Ihre Wahlankündigung umzusetzen und die Bürger bei ihrer Einmischung inkommunalen Angelegenheiten zu unterstützen – oder sich lieber als loyaler Partner der Zählgemeinschaft zu erweisen?Wenn Sie sich gemäß Ihrer Wahlankündigung auf die erste Alternative festlegen und die echte Bürgereinmischung für wichtig halten, sollten Sie allerdings sofort alles daran setzen, daß. Sie wissen ja: Ohne Sie ist die Zählgemeinschaft zumindest in der BVV in der Minderheit.In Erwartung Ihrer Antwort und mit freundlichen GrüßenMichael Roeder