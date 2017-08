Engagierte Bürger gesucht

Berlin: Haus am Mierendorffplatz |

Charlottenburg.

Für den Wettbewerb Zukunftsstadt, an dem die Projektgemeinschaft "Nachhaltige Mierendorff-Insel 2030" teilnimmt, haben sich verschiedene Themengruppen gebildet. Eine davon ist die „Arbeitsgruppe Wohnstandort/Mieterbelange“, und für die werden noch interessierte Mitstreiter gesucht. Der AG geht es darum, im Gespräch mit Verwaltung und Politik Lösungen und Verfahren für ein gutes Miteinander im Bereich des Wohnens zu finden. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 8. August, um 13.30 Uhr im Haus am Mierendorffplatz statt. Wer mitmachen möchte, kann sich unter

344 58 74 im Kiezbüro des Vereins DorfwerkStadt, Mierendorffstraße 6, melden oder sich dort zu den Sprechzeiten, donnerstags von 10 bis 12 Uhr, vorstellen.