Berlin: Rathaus Charlottenburg |

Charlottenburg-Wilmersdorf. Bauprojekte, Integration von Flüchtlingen und aktuelle Ärgernisse der Bürger – all das steht bei der nächsten Sitzung der Bezirksverordneten wieder zur Debatte. Am Donnerstag, 16. Februar, tagen die Kommunalpolitiker wie immer ab 17 Uhr im BVV-Saal des Rathauses, Otto-Suhr-Allee 100. Wer die Diskussionen und Beschlüsse bezeugen will, nimmt oben auf der Besuchertribüne Platz. tsc