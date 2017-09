Gröhler lädt zu Sprechstunden

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Auch im September bietet der Wahlkreisabgeordnete von Charlottenburg-Wilmersdorf, Klaus-Dieter Gröhler (CDU), feste Sprechstundentermine im Bezirk an. Die Termine sind Mittwoch, 6. September, um 16 Uhr im Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch, Iburger Ufer 14; um 19 Uhr im Café au Lait, Kantstraße 110; am Donnerstag, 7. September, um 16 Uhr im Café La Manife, Spandauer Damm 115; am Montag, 11. September, 19 Uhr im Café Roberta, Dahlmannstraße 16, und am Donnerstag, 14. September, um 16.30 Uhr im Café K, Sensburger Allee 26. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.