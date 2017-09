Gröhlers kommt mit dem Grillwagen

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Bei der Bundestagswahl am 24. September geht es um die Wurst. Für Klaus-Dieter Gröhler, Wahlkreisabgeordneter der CDU, Anlass genug, mit seinem Grillwagen durch den Bezirk zu ziehen und sich bei Würstchen und Getränken dem Austausch und den Fragen der Bürger zu stellen. Die nächsten Stationen sind an der Fredericiastraße 9a am Donnerstag, 7. September, von 19 bis 20.30 Uhr, an der Ecke Lentzeallee/Zoppoter Straße am Sonnabend, 9. September, am Leo-Blech-Platz in Grunewald am Sonntag, 10. September, jeweils von 18 bis 20 Uhr.