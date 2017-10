Herr Engelmann kehren Sie um! (UPDATE)

Neues aus der "BezirksSchmierenkomödie" -



diesmal aus der

Bezirksamt nimmt das Konzept des Stadtrates zur "Kenntnis", lehnt es aber trotz eindeutiger Mehrheitsverhältnisse nicht ab.

Der Bezirksbürgermeister hält sich aus Allem raus und geht lieber auf Kiezspaziergang, kümmert sich um die City-West oder macht eine Dienstreise.

Die Parteien gehen anläßlich der Sondersitzung des Ausschußes (mit Ausnahme des "heimlichen Mitarbeiters des Stadtrates" aus den eigenen Reihen (CDU) auf Distanz zum Stadtrat.



Die Nutzer vor Ort - besonders die "Bürger für den Lietzensee e.V. - protestieren vehement und bekommen selbst das "Beifall Klatschen" vom Ausschußvorsitzenden untersagt.



Gibt es einen Deal zwischen ROT-SCHWARZ mit Duldung der GRÜNEN?

- jedenfalls behauptet dies eine bekannte Politikerin



Folgen für den "Entmietungsprozeß" wird es wohl nicht habenDer selbstverwaltete Träger - ohne finanzielle Unterstützung durch Bezirk und Land - ist unerwünscht und muß zum 1.1.18 raus - zugunsten der Wilmersdorfer Seniorenstiftung. Diese wird ebenfalls vom Stadtrat "angeleitet" und sowohl der Bürgermeister, die CDU, die SPD und die Seniorenvertretung sind im Vorstand "eingebunden". Wenn da nicht eine "Vorteilsnahme" naheliegt.Begründung für den Umzug eines halben Dutzend von Mitarbeitern der Geschäftsführung, gibt es nur bedingt. Zumindest hat das BA nicht versucht die wenigen, benötigten Räume in den zahlreichen Immobilien der Stiftung zu suchen bzw. in den bezirklichen Räumlichkeiten nachzuschauen.Und wo die 77 Gruppen des Trägers im neuen Jahr unterkommen sollen, bleibt ebenfalls ungewiß. Nach dem Abschluß der Baumaßnahmen können Selbige sich in einem "Interessenbekundungsverfahren" nach Gusto des Stadtrates hinten anstellen, und um einen Untermietvertrag bei der Stiftung bitten. Eine Sicherheit gibt es nicht, eine öffentliche Ausschreibung wird verweigert - trotz gegenteiligem BVV Beschluß.Sollte die nächste Ausschuß- und BVV Sitzung keine Lösung finden - Kompromisse scheint Herr Engelmann nicht zu kennen - ist bürgerschaftlicher Widerstand notwendig: von der Laternenprozession um das Haus bis zu Vorbildern, die wir vor einiger Zeit in Pankow kennenlernen konnten.