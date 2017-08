Herr Stadtrat treten Sie zurück!

Sozialstadtrat Engelmann wirft 77 Bürgergruppen aus Nachbarschaftshaus am Lietzensee

Honi soit qui mal y pense

Verhältnisse wie in der 50er Jahren





damit 8 Mitarbeiter der Wilmersdorfer Seniorenstiftung einziehen können.Offizielle Begründung: Mietschulden.Verdächtigungen: zahlreicheBeweise: keineKündigung: ohne DokumenteAm Beginn der Versammlung war noch die Rede von Seniorenarbeit im Haus, am Ende nur noch von der GeschäftsführungVorsitzender der Stiftung: Herr EngelmannHerr Engelmann wehrt sich gegen eine vertragliche Zusage auf Wiederaufnahme der NBH Gruppen ins Haus nach der Sanierung. Stattdessen Vertröstung auf unverbindliche Gespräche nach der Bauphase - zwischendurch vage Versprechungen zwecks UnterMietverhältnis bei Vivantes.damit renovieren Sie gerade mal das Dach und die Gelder sind noch nicht mal von der BVV beschlossen.Überfüllter Saal und aufgebrachte Bürger/innen.Genutzt hat es nichts.Der Stadtrat verspricht Gesprächsbereitschaft, entscheidet aber in Gutsherrenart an den Betroffenen vorbei.Das Auftreten des Herrn Engelmann erinnerte sehr an den Politikstil aus der Adenauerzeit:keine Dialoge, keine Kompromisse, keine Transparenz, keine PartizipationNur eine LösungHerr Stadtrat nehmen Sie ihre Sachen, treten Sie zurück!Wir sind gespannt wie sich die anderen Parteien, besonders die Zählgemeinschaft von Rot-Rot-Grün, nach der Sommerpause positionieren werden. Im Saal blieb viel Skepsis zurück.Oder wird am Schluß die Immobilie doch verkauft?