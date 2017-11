Insel-Konferenz am 18. November

Berlin: Mierendorff-Grundschule |

Charlottenburg-Nord.

Die zweite Zukunftskonferenz zur Mierendorff-Insel findet am Sonnabend, 18. November, von 11 bis 16 Uhr in der Mierendorff-Schule, Mierendorffstraße 20, statt. Die Konferenz wird vom Bezirksamt gemeinsam mit dem Verein Dorfwerkstadt ausgerichtet. Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) wird an dieser Veranstaltung teilnehmen. Geplant sind Vorträge zu den Themen „Vom Eigentümer zum (Mit-)Eigentümer – Subsidiarität“ und „Lebensformen in der sich verdichtenden Stadt“ sowie Zeit für Gespräche und Diskussionen. Für Kinder ab sechs Jahre steht von 11 bis 13.30 Uhr und von 14.15 bis 16 Uhr eine Kinderbetreuung unter dem Motto „Sterne bauen für den Mierendorffplatz“ zur Verfügung.