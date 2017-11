Klo am Bahnhof Jungfernheide? Bahn soll Dreckecke beseitigen

Berlin: Bahnhof Jungfernheide |

von Matthias Vogel

Auf Anfrage des Bundestagsabgeordneten Swen Schulz (SPD) hat die Deutschen Bahn AG angekündigt, die Installation zusätzlicher Toilettenanlagen an ihren Bahnhöfen zu prüfen.

Schulz hatte sich laut Pressemitteilung der SPD an den Konzernbevollmächtigten Alexander Kaczmarek mit einem konkreten Problem gewandt: Am Bahnhof Jungfernheide sei eine "Dreckecke" entstanden, dort fehle eine öffentliche Toilette. „Mehrfach bin ich darauf angesprochen worden, dass es am Bahnhof Jungfernheide stinkt“, so Swen Schulz. „Und tatsächlich ist es widerlich: An einem Ausgang Richtung Wohngebiet verrichten Leute ihre Notdurft. Es muss dringend eine öffentliche Toilette dort hin! Die Bahn kann doch auch nicht wollen, dass diese Dreckecke fortbesteht.“Alexander Kaczmarek hat nun in seiner Antwort darauf hingewiesen, dass zwar für Bahnhöfe dieser Kategorie keine öffentlichen Toiletten vorgesehen seien. Allerdings seien sie in der Prüfung verschiedener Standorte für zusätzliche Toilettenanlagen abseits dieser Systematik. „Das gibt Hoffnung – ich begrüße diese Aktivitäten und hoffe, dass sie bald zu einem positiven Ergebnis führen“, sagt Schulz. Fréderic Verrycken (SPD), Wahlkreisabgeordneter für Charlottenburg-Nord, begrüßt das Entgegenkommen der Deutschen Bahn: „So zeigt es doch, dass sich das Engagement von der Bevölkerung und der Politik für diese Einrichtung auszahlt."