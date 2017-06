Rechtsberatung im Wahlkreisbüro

Berlin: Wahlkreisbüro Frank Jahnke |

Charlottenburg.

Einmal im Monat bietet der Rechtsanwalt Alexander Rudolph im Wahlkreisbüro von Frank Jahnke (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses, in der Goethestraße 15 eine kostenlose rechtliche Fachberatung an. Der nächste Termin ist am 27. Juni, 17 bis 18 Uhr. Bitte anmelden und den Rechtsbereich mitteilen, in dem eine Beratung gewünscht wird:

313 88 82 oder E-Mail an wahlkreisbuero@frank-jahnke.de. Bilder von Evelyn Andres sind ab 26. Juni in der Ausstellung „Farbe trifft Stahl“ zu sehen. Am 3. Juli gibt es von 19-20 Uhr wieder die Bürgersprechstunde von Frank Jahnke. Das Wahlkreisbüro ist Mo-Fr von 13-18 Uhr geöffnet.