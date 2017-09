Senioren-BVV im Rathaus

Berlin: Rathaus Charlottenburg |

Die Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf führt am Donnerstag, 2. November, von 16 bis 18 Uhr im Rathaus, Bürgersaal (3. OG), Otto-Suhr-Allee 100, ihre nächste Senioren-Bezirksversammlung durch. Senioren können nicht nur Anfragen und Anträge zu seniorenpolitischen Themen einbringen, sondern auch thematisieren, was sie am gesellschaftlichen und politischen Leben als verbesserungswürdig empfinden. Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) und die Stadträte stehen ihnen Rede und Antwort. Die Seniorenvertretung sieht die Senioren-BVV als große Chance zur Mitgestaltung ihres Umfeldes und lädt zum Besuch ein. Weitere Informationen gibt es unter www.seniorenvertretung-city-west.de