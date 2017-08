SPD: Lesung mit Diskussion

Berlin: Café Morgenlicht |

Charlottenburg.

"Ich deutsch – die neue Leitkultur. 10 Regeln für das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft“, lautet der Titel der Lesung mit anschließender Diskussion, zu der die SPD-Abgeordneten Ülker Radziwill und Fréderic Verrycken am Mittwoch, 16. August, einladen. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und Autor, Raed Saleh, wird um 19 Uhr im Café Morgenlicht, Schloßstraße 13, Passagen aus seinem Werk lesen, in dem er die Vorzüge einer offenen Gesellschaft unterstreicht. Danach stellt er sich mit den beiden SPD-Bundestagskandidaten für Charlottenburg-Wilmersdorf, Tim Renner und Swen Schulz (MdB), der Diskussion.