Versammlung der Senioren

Berlin: Rathaus Charlottenburg |

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Die Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf veranstaltet am Donnerstag, 2. November, von 16 bis 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses, Otto-Suhr-Allee 100, ihre Senioren-Bezirksversammlung. Im Mittelpunkt stehen Fragen an den Bezirk aus dem vergangenen Jahr, die immer noch nicht beantwortet wurden. So roste die Erinnerungsskulptur des israelischen Bildhauers Igael Tumarkin an Rosa Luxemburg an der Bundesallee immer noch vor sich hin und mutiere zum Schandfleck, außerdem gebe es noch kein Konzept, wie der Teufelsberg wieder attraktiv gemacht werden könne, heißt es in der Einladung der Seniorenvertretung. Die Tagesordnung ist auf www.seniorenvertretung-city-west.de/index.php?ka=1&ska=152 veröffentlicht.