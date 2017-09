"Wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität": Interview mit Klaus-Dieter Gröhler (CDU)

Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Bundestagswahl steht vor der Tür und längst haben die Direktkandidaten des Wahlkreises ihre Wahlplakate im Bezirk aufgehängt. Doch welche Position vertreten sie? Wo sollen die Wähler am 24. September ihr Kreuz machen? Die Kurzinterviews der Berliner Woche leisten Entscheidungshilfe.

Hier hat der 51-jährige Jurist Klaus-Dieter Gröhler von der CDU hat sich den Fragen gestellt.Viele Menschen sprechen mich darauf an, dass der Bezirk schmutziger wird, Straßen, Parks und Plätze ungepflegt sind. Ich möchte gerne ein "Netzwerk schöner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf“ gründen, um die verschiedenen Akteure, Anwohner, Initiativen, Gewerbetreibenden, Schulen und Kitas zusammenzubringen, damit der Bezirk mehr Aufenthaltsqualität bekommt.Durch den zahlreichen Neubau von Wohnungen unterschiedlicher Größen, Ausstattungen und Preise. Wir müssen das Angebot an Wohnraum drastisch erhöhen.„Wir werden saubere Verbrennungsmotoren noch länger brauchen. Der Umstieg auf Elektroautos wird nur gelingen, wenn die bisherigen Batterien leistungsfähiger werden, wir ihre Entsorgung klären und die Infrastruktur zum Stromtanken ausgebaut wird.Die Altersvorsorge soll auf drei Säulen basieren: gesetzliche Rentenversicherung, Betriebsrenten und private Vorsorge. Hinzu tritt die Grundsicherung zur Vermeidung von Altersarmut. Aktuell liegt das Rentenniveau bei 48,2 Prozent des letzten Einkommens bei stabilen Rentenversicherungsbeiträgen. Um dieses System dauerhaft auch noch 2030 zu stabilisieren, wollen wir durch eine breit aufgestellte Rentenkommission Reformvorschläge erarbeiten lassen.Dass die Familien, die ein Bleiberecht haben, rasche Unterstützung zur Integration bekommen und die Flüchtlinge, die kein Bleiberecht bekommen, Deutschland wieder verlassen.... die Menschen in meinem Wahlkreis.Union für die Politik, Hertha fürs Herz.