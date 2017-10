Anti-Mobbing-Kurs für Kinder

Berlin: Kampfsportschule Mewis-Dojo |

Charlottenburg.

Die Kampfsportschule Mewis-Dojo, Franklinstraße 12, bietet am Sonnabend, 7. Oktober, von 14 bis 16 Uhr einen kostenlosen Anti-Mobbing-Workshop für Kinder an. Ziel des Workshops ist es, das Mobbing-Verhalten und seine Auswirkungen zu minimieren. Dazu kommen Bestandteile wie Rollenspiele, Diskussionen in kleinen Gruppen und Empathie-Training zum Einsatz. Der Kurs ist für Kinder ab sechs Jahre geeignet, eine Mitgliedschaft im Dojo ist nicht erforderlich. Wer sein Kind für die Teilnahme anmelden möchte, schickt eine Anmeldung an mewis-dojo@gmx.de . Dojo-Inhaber André Mewis ist Mitglied im Arbeitskreis Gewaltprävention des Berufsverbands der Kampfsportschulen und besucht auch Schulen und Kindergärten, um das Anti-Mobbing Programm möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zugänglich zu machen.