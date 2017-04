„Beschäftigungskiste“ gespendet: „Demenz Partner“-Initiative unterstützt

Charlottenburg. Mehr als 1,6 Millionen Menschen mit Demenz leben laut aktuellen Schätzungen in Deutschland. Damit Betroffene und ihre Familien den Alltag so normal wie möglich weiterleben können, wurde von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft die Initiative „Demenz Partner“ ins Leben gerufen.

Ziel der Initiative ist es, kostenlose Kurse für Interessierte anzubieten, die das Verstehen und den Umgang mit einer Demenz erleichtern. In Berlin veranstaltet DorfwerkStadt e. V. im Mierendorffkiez diese Kurse. Der SingLiesel-Verlag aus Karlsruhe unterstützt die Initiative nun mit einer Beschäftigungskiste im Wert von 250 Euro.„Demenz geht uns alle an“, so Annette Röser, Verlegerin und Initiatorin des SingLiesel-Verlags, die selbst viele Jahre ihre demenzkranken Eltern begleitet hat. „Unser Ziel ist, Bücher und Beschäftigungsangebote für Menschen mit Demenz zu schaffen, die den Betroffenen Freude bereiten und Angehörige im nicht immer einfachen Umgang mit der Erkrankung unterstützen.“Mit diesem Ziel ist in Zusammenarbeit mit Experten eine breite Palette an Büchern und Spielen entstanden, wie Mitsingbücher: Per Knopfdruck können Volkslieder abgespielt, angehört und mitgesungen werden. Beliebt sind zudem die Sprichwort-Geschichten, kurze Anekdoten, an deren Ende ein Sprichwort steht, das erraten werden kann.