Buddy Bären unterm Hammer

Berlin.

Rund 50 Buddy Bären werden am Dienstag, 15. November, ab 19 Uhr in der Mercedes-Welt am Salz-ufer versteigert. Auktionatorin des Abends ist Julia Theurkauf. Der Erlös der künstlerischen Unikate wird an mehrere Kinderhilfsorganisationen wie Unicef, SOS-Kinderdorf und Bürgerstiftung Berlin gespendet. Renommierte Künstler wie Kani Alavi, Frank Rödel oder Elvira Bach haben die Bären für einen guten Zweck gestaltet. Die Schirmherrschaft hat Marianne Freifrau von Weizsäcker übernommen. Die Mehrheit der Buddy Bären wird schon am 2. November in der Mercedes-Welt ausgestellt. Unter versteigerung@buddy-bear.com oder auf www.buddy-baer.com/de ist eine Anmeldung für die Versteigerung ab sofort möglich.