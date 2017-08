Caritas sucht Vormünder

Berlin. Der Caritas Vormundschaftsverein sucht Ehrenamtliche für die Übernahme einer Vormundschaft für einen minderjährigen unbegleiteten Flüchtling in Berlin. Die ehrenamtlichen Vormünder vertreten die Interessen der Jugendlichen vor Ämtern und Behörden. Sie erhalten über das zuständige Familiengericht eine jährliche Aufwandsentschädigung. Interessenten können sich am 7. September von 17 bis 19 Uhr im Caritas Seniorenzentrum am Iburger Ufer 14 informieren. Anmeldung per Mail an vormundschaftsverein@caritas-berlin.de . hh