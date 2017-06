Der Super-Ferien-Pass ist da!

Berlin.

Der Super-Ferien-Pass vereint über 370 Preisvorteile und Verlosungen für eine tolle Ferienzeit. Und das nicht nur in den bevorstehenden Sommerferien, sondern bis zum Ende der Osterferien 2018. Er beinhaltet einen Teil für Kinder bis elf Jahre und einen Teil für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren. Komplettiert wird das gut 200 Seiten starke Taschenbuch durch einen Mittelteil, in dem besondere, altersunabhängige Angebote aufgeführt werden, darunter die Badekarte, die jeden Tag kostenlosen Badespaß in den Bädern der Berliner Bäder-Betriebe garantiert. Der Pass ist ab sofort bei allen Berliner Rewe-Märkten, den Bädern der Berliner Bäder-Betriebe, vielen Bürgerämtern, Karstadt sports und über den JugendKulturService (Obentrautstraße 55, 10963 Berlin) zu haben und kostet neun Euro. www.jugendkulturserivce.de