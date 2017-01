Entspannung für die Muskeln

Charlottenburg.

Mit Verspannungen ins neue Jahr gestartet? Dann könnte Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen Abhilfe schaffen. Diese Methode gehört zu den neuen Angeboten im Nachbarschaftshaus am Lietzensee, Herbartstraße 25, und findet am 7. Februar erstmals statt. Es folgen neun Sitzungen immer dienstags von 17.30 bis 19 Uhr. Wer zum Gesamtpreis von 100 Euro teilnehmen möchte, sollte sich möglichst frühzeitig melden – entweder unter313 55 52 oder per E-Mail unter walterbirte@yahoo.de