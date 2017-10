Friedensdienst im Ausland: Aktion Sühnezeichen organisiert Freiwilligenjahr

Berlin.

Noch bis 1. November können sich Menschen ab 18 Jahren für ein Freiwilligenjahr mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) bewerben. Es startet im September 2018.Die Projekte, in denen sich Freiwillige engagieren können, sind vielfältig: sie begleiten Überlebende des Holocaust, arbeiten in Gedenkstätten und in der politischen Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Sie beschäftigen Kinder mit Mehrfachbehinderungen, unterstützen geflüchtete und wohnungslose Menschen. Einsatzgebiete sind unter anderem Weißrussland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Israel, Polen oder Russland.Eine intensive Vorbereitung und professionelle Begleitung vor Ort gehören zum Programm. Weitere Infos und Bewerbung auf www.asf-ev.de/freiwilligendienste