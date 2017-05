Gemeinsam fair frühstücken

Charlottenburg.

Zum sechsten fairen Frühstück in Charlottenburg-Wilmersdorf versammeln sich Freunde einer bewussten Konsumkultur am Sonnabend, 20. Mai, auf dem Mierendorffplatz. Ab 11 Uhr tafelt man mit regionalen Akteuren des Handels und erfährt, wie und warum der Bezirk als Fairtrade Town Maßstäbe setzen und damit die Arbeitsbedingungen weltweit verbessern will. Gäste können sich vor dem Frühstück per E-Mai, anmelden unter info@fairtradetown-charlottenburgwilmersdorf.de