Gemeinwohl in der Karriere - Beratungscafe

Du suchst einen Job mit SINN und hast noch keinen Plan über den Weg dorthin

Jeden Dienstag ab 17:00 Uhr stellen wir Wege zu Deiner Berufung und zur Gemeinwohl-Ökonomie vor

- Du bist Deine Arbeit los und weisst nicht weiter- Du hast keine Ahnung, welcher Beruf Dich berührt und wo Du tätig sein willst- Du hast (wiederholt) auf Grund von Mobbingerfahrungen den Job verloren- Du hast das Gefühl, am falschen Arbeitsplatz zu sein- Du meinst, Deine derzeitige Arbeit "frisst" Deine Lebensenergie auf- Du hast Erfahrungen von Mobbing im Arbeitsleben gemacht und suchst jetzt einen Neustart- Du hast eine (oder mehrere) Burnout Erfahrungen erlebt und bist auf der Suche nach einer Lösung- nach der Elternzeit möchtest Du einen Wiedereinstieg in das Berufsleben erfolgreich wagen- Du möchtest etwas SINNvolles für die Gesellschaft beitragen oder einen Beitrag zum Wandel beitragen und zeitgleich Deinen Lebensunterhalt damit verdienen- Du bist hochsensible, hoch-/oder vielbegabt-Du weisst, dass Du selbst etwas ändern musst, damit Du Freude und Erfüllung in der Arbeit erleben.komm vorbei, wir zeigen Dir Möglichkeiten und Lösungswege auf.