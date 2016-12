Jugendamt: keine Sprechstunden

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Der Regionale Sozialpädagogische Dienst meldet, dass die Sprechstunden in zwei Regionen aufgrund personeller Engpässe ausfallen müssen: Die Sprechstunden in der Region Wilmersdorf-City (Hohenzollerndamm 174-177) noch bis zum 16. Dezember sowie die Sprechstunden in der Region Charlottenburg-City (Otto-Suhr-Allee 100) vom 19. bis zum 23. Dezember. In dringenden Fällen stehen die Bereitschaftsdienste der Region Wilmersdorf (

90 29-13 617) und der Region Charlottenburg (

90 29-15 260) oder das bezirkliche Kinderschutz-Krisentelefon (

90 29–15 555) zur Verfügung.