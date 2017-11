Letzte-Hilfe-Kurs für Angehörige

Berlin: Malteser Hilfsdienst Diözesangeschäftsstelle |

Charlottenburg.

Die Malteser Hospiz- und Trauerarbeit in Berlin vermittelt in ihren „Letzte-Hilfe-Kursen“ Teilnehmern, was sie selbst für Nahestehende am Ende des Lebens tun können, um sie gut zu begleiten. Die Themen des nächsten Kurses am 27. November in der Diözesangeschäftsstelle, Alt-Litzow 33, heißen: Sterben ist ein Teil des Lebens, Vorsorgen und Entscheiden, körperliche, psychische, soziale und existentielle Nöte lindern, Abschied nehmen. Der Letzte-Hilfe-Kurs dauert von 16 bis 20 Uhr, Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung per E-Mail unter hospizdienst@malteser.org oder unter

65 66 17 825 wird gebeten.