Massage für Babys

Berlin: Nachbarschaftshaus am Lietzensee

Charlottenburg. Was Erwachsene entspannt, kann auch für Kleinkinder eine Wohltat sein. Babymassage steht nun im Nachbarschaftshaus am Lietzensee, Herbartstraße 25, auf dem Programm, wo am Montag, 14. November, die richtigen Handgriffe zu erlernen sind. Im Rahmen des Cafés Elternzeit erlernt man von 15 bis 16 Uhr die Massagetechnik und schafft mit etwas Übung eine besondere Bande zum Kind. Als Expertin wirkt dabei Cornelia Köster, Ayurveda-Masseurin, Yogalehrerin und Fachberaterin für Yoga in der Gesundheitsförderung und Prävention. Spenden sind am Ende des Workshops willkommen. tsc